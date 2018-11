Risco de pobreza em Portugal diminuiu para 17,3% em 2017

O “Inquérito às Condições de Vida e Rendimento”, realizado sobre rendimentos da população portuguesa no ano passado, indica que 17,3% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2017, menos 1 ponto percentual que em 2016.

Os dados revelados esta sexta feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que taxa de risco de pobreza correspondia, em 2017, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos inferiores a 5.610 euros anuais (468 euros mensais).

Relativamente às faixas etárias, a taxa de menores de 18 anos em risco de pobreza reduziu para 18,9%. Em contrapartida, aumentou o risco de pobreza para a população idosa, situando-se em 17,7%, (mais 0,7 pontos percentuais que em 2016). Contudo, a taxa de pobreza para a população em idade ativa foi de 16,7%, menos 1,4% que no ano anterior.

O impacto da queda foi mais expressivo nos homens (-1,2 pontos percentuais) do que nas mulheres (-0,8 pontos percentuais), agravando-se a diferença entre os dois grupos.

A nível regional, os residentes na Área Metropolitana de Lisboa foram os menos afetados pelo risco de pobreza em 2017, situando-se em 12,3%, considerando a linha de pobreza nacional. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, esta proporção registou os valores mais elevados situando-se nos 31,5% e 27,4%, respetivamente.

Para a população empregada, o risco de pobreza em 2017 foi de 9,7% em 2017, menos 1,1% que no ano anterior. Apesar do desemprego continuar a diminuir, o aumento da linha de pobreza refletiu-se, em 2017, num novo aumento do risco de pobreza para a população desempregada: de 44,8% em 2016 para 45,7% em 2017, assinala o INE.

A entidade estatística nacional relevou também que o risco de pobreza diminuiu sobretudo para as famílias com crianças, sendo que a taxa reduziu tanto para os agregados sem crianças dependentes (16,5%) como para os agregados com crianças dependentes (18,1%), neste último caso, mais acentuadamente.



Notícia atualizada às 11h35