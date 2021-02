Risco e incerteza: qual o futuro para o setor segurador de crédito à exportação?

As repercussões da pandemia de Covid-19 fazem-se sentir em todos os setores, em especial naqueles que operam à escala global, como o caso das seguradoras de crédito à exportação.

Face às incertezas quanto ao retomar da normalidade económica, este setor encara ainda outros riscos, de natureza geopolítica, climática, logística e tecnológica. Apesar de cada setor encarar a pandemia de forma diferente, importa perceber como vão as empresas que lidam com os créditos à exportação repensar e alterar as suas operações de forma a evitar uma crise, com efeitos no tecido empresarial nacional e local.

Este é o ponto de partida para a JE editors Talks do próximo dia 19 de fevereiro, à qual pode assistir em direto a partir das 15h00. Ative as suas notificações do Jornal Económico para ser recordado da mesma.

A conversa será também transmitida no Facebook e na JE TV do Jornal Económico.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com Willis Towers Watson Portugal e COSEC.