Robô Alice da Altice Labs é anfitrião no Techdays Aveiro 2018

A Altice Portugal sinalizou o arranque do Techdays Aveiro 2018 com destaque dado à Alice, o robô com software de Inteligência Artificial (IA), desenvolvido pela Altice Labs em parceria com a Follow Inspiration.

No contexto da sessão de abertura do evento, que contou com as presenças de Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, José Ribau Esteves, Presidente da Câmara de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro, e Jun Niimi, Embaixador do Japão em Portugal, a Alice conduziu a visita guiada ao stand da Altice Labs.

A Alice possui dois ecrãs: um ecrã para visualização de conteúdos (sem interacção) e um outro ecrã táctil exclusivo para interacção. Para além de responder a questões gerais, este robô está preparado para apresentar todas as soluções de I&D da Altice Portugal em destaque no Techdays Aveiro, designadamente redes 5G, Inteligência Artificial e Virtual Assistants (BOTs), Internet of Things (IoT), Smart Cities e TV Digital e Interactiva.

De acordo com Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “sendo o Techdays Aveiro o maior fórum nacional de tecnologia e um agente facilitador e acelerador da inovação ao serviço da qualidade de vida e do desenvolvimento económico, surge como uma oportunidade de a Altice Portugal reforçar a importância atribuída às parcerias locais na sustentabilidade do seu ecossistema de inovação e, com isso, contribuir para o incremento da economia global”.