Roger Waters vaiado por 40 mil pessoas em concerto no Brasil. Duas palavras bastaram

Durante um concerto em São Paulo, o membro da banda inglesa de rock, Roger Waters mostrou no ecrã gigante, por cima do palco, mensagens de alerta à onda fascista que atinge vários países do mundo atualmente, incluindo o Brasil e o candidato presidencial, Jair Bolsonaro.

As palavras ”#EleNão” apareceram durante o concerto durante a música ”Eclipse”, já perto do final do concerto, e a reação do público foi inesperada. O jornal ”Folha de São Paulo” afirma que quase 40 mil pessoas no estádio ”vaiaram” a banda e muitas abandonaram o recinto antes do final do concerto.

O artista, que foi impedido de falar várias vezes, conseguiu fazer-se ouvir entre os gritos ensurdecedores do público e afirmou ser ”contra o ressurgimento do fascismo. Acredito nos direitos humanos. Prefiro estar num lugar em que o líder não acredita que a ditadura é uma coisa boa. Lembro-me das ditaduras da América do Sul e não foram boas.”

Entre as vaias, o músico acrescentou, “vocês têm uma eleição muito importante daqui a três semanas. Sei que isso não é da minha conta, mas devemos sempre combater o fascismo. Não dá para ser conduzido por alguém que acredita que uma ditadura militar pode ser uma coisa boa.”