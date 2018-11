Ronaldinho falha Web Summit por ter passaporte apreendido pela justiça

O ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho não vai estar presente na edição da Web Summit deste ano, por ter o passaporte apreendido pela justiça brasileira. Ronaldinho Gaúcho ainda não pagou uma multa no valor de dois milhões de euros por uma construção ilegal numa zona ambiental, o que levou à apreensão do seu passaporte.

O anúncio foi feito pelo presidente executivo do evento, Paddy Cosgrave, na sua conta da rede social Twitter. “Sem passaporte, não há Web Summit para o Ronaldinho, infelizmente. Haverá sempre o próximo ano”, escreveu Paddy Cosgrave.

No passport no #WebSummit for @10Ronaldinho unfortunately. Always next year. Hope everything works out. We’ll miss you on our sports stage. https://t.co/uZQpRNKQdY

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) November 3, 2018