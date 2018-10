Roseta desvaloriza afastamento de grupo de trabalho da habitação pela bancada do PS

A deputada independente eleita pelo PS Helena Roseta desvalorizou hoje que a direção do grupo parlamentar a tenha retirado do grupo de trabalho da habitação, de cuja coordenação se tinha demitido na terça-feira, e garante que vai prosseguir trabalho.

“É uma atitude que a direção do grupo parlamentar pode sempre tomar, portanto, não há mais comentários a fazer. Eu desvalorizo isso, porque isso não afeta a minha vontade de trabalhar”, começou por dizer Helena Roseta à Lusa, sobre o seu afastamento do grupo de trabalho da habitação, avançado pelo Diário de Notícias.

Fonte da bancada do PS confirmou à Lusa a saída de Helena Roseta e a entrada no grupo de trabalho dos deputados Luis Vilhena, da Madeira, e Nuno Sá, de Braga.

“Têm legitimidade para o fazer, não afeta a minha disponibilidade para continuar a lutar por esta causa. Há uma expectativa muito grande, há muitas pessoas à espera que nós cheguemos a resultados, eu quero obter resultados e lutarei até consegui-los”, defendeu à Lusa a deputada independente eleita nas listas do PS.

Helena Roseta demitiu-se na terça-feira de coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre a habitação, depois de as votações indiciárias sobre as novas regras da habitação terem sido adiadas pela terceira vez, a pedido do PS.