RTP, SIC e TVI criam associação para medir e modernizar audimetria pela transformação da indústria em Portugal

Os três canais de antena aberta portugueses, SIC, TVI e RTP, decidiram criar uma nova associação para medir as audiências da televisão em Portugal, de acordo com um comunicado conjunto dos três ‘players’ desta quarta-feira. O objetivo é promover e modernizar a audimetria nacional, pela “transformação futura da indústria televisiva em Portugal”.

Com a criação da nova associação, os três operadores nacionais vão convidar “representantes de outros canais de televisão em Portugal, assim como stakeholders do mercado televisivo, a fazerem parte desta nova associação que ficará responsável pela gestão da medição de audiências durante o ano de 2019 e pelo lançamento de um concurso internacional para a prestação do serviço de medição de audiências para um prazo mais alargado, a partir de 2020″.

“O modelo de governação da nova associação responsável pela gestão do sistema de medição de audiências de televisão, em Portugal, garantirá a representatividade do mercado e da indústria televisiva de forma inclusiva, transparente e eficaz, e implementará as melhores práticas internacionais na medição das audiências televisivas dos canais que operam em Portugal”, lê-se no comunicado.

Guerra de audiências

A RTP, a SIC e a TVI começaram a duvidar do sistema de audimetria existente no início deste ano, uma vez que o contrato de prestação de serviços de audiências celebrado entre a Comissão de Análise de Estudos e Meios (CAEM) e a GfK termina a 31 de Dezembro. Os três canais têm dado sinais de insatisfação pela forma como a medição de audiência e feita e divulgada e, perante o fim iminente do acordo, a RTP, SIC e TVI decidiram avançar com uma parceria com a GfK para a prestação deste serviço a partir de 1 de Janeiro e por um período transitório de 12 meses.