Rua do Bom Jesus reabre no domingo à circulação automóvel

A Rua do Bom Jesus vai reabrir ao trânsito automóvel no próximo domingo, informou a autarquia do Funchal, depois da intervenção que decorreu de saneamento básico, no valor de 264 mil euros.

A intervenção envolveu ainda a substituição das redes de distribuição de águas e das redes pluviais e residuais do arruamento, a repavimentação integral da rua em paralelepípedos tradicionais e o ajustamento das telecomunicações e energia elétrica.

Entre as mudanças que vão ocorrer na Rua do Bom Jesus está também a redução da rodovia para uma única faixa de rodagem e, ainda, a rearborização da rua, tendo em conta um novo plano paisagístico.