Rua Fernão de Ornelas reabre ao trânsito

A Rua Fernão de Ornelas reabriu ao trânsito esta segunda-feira depois de ter sofrido uma remodelação urbanística, que nesta primeira fase incluiu as redes de saneamento básico e pavimentação entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua do Ribeirinho de Baixo.

Esta empreitada de remodelação urbanística inclui uma segunda fase, que deve começar em janeiro de 2019, depois das festividades de natal na baixa do Funchal.

A obra tem um custo total de 313 mil euros.

A reabertura da Rua Fernão de Ornelas deve acontecer por volta das 10h00.

A remodelação urbanística da Rua Fernão de Ornelas, em todas as fases, refere a autarquia do Funchal, inclui novas redes subterrâneas de águas e saneamento em toda a extensão da rua.