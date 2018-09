Rui Barreto suspende mandato como vereador no Funchal e pede a Cafôfo que siga exemplo

Ler mais

O centrista Rui Barreto vai suspender o seu mandato como vereador na Câmara Municipal do Funchal para se focar nos próximo actos eleitorais como líder do CDS-PP Madeira e pede a Paulo Cafôfo, presidente da autarquia, que faça o mesmo tendo em conta que já tem desempenhado várias iniciativas como candidato do PS Madeira ao Governo Regional.

“Suspendo o mandato de vereador na autarquia do Funchal para preparar o CDS-PP Madeira para os próximos desafios eleitorais. Paulo Cafôfo devia fazer o mesmo tendo em conta que tem participado em várias ações enquanto candidato ao Governo Regional”, clarificou Rui Barreto.

Em entrevista ao Económico Madeira Rui Barreto, já líder do CDS-PP Madeira, admitia, em agosto, que estava a ponderar a sua continuidade enquanto vereador na Câmara do Funchal.

“Haverá um momento em que vou sair”, dizia o centrista.

“Estou a pensar sobre isso porque também considero que liderando o CDS-PP e encabeçando a lista para as eleições regionais devo-me concentrar nesse propósito”, acrescentou.

O centrista para além de liderar o partido vai também voltar à liderança da bancada parlamentar do CDS-PP, na Assembleia Legislativa da Madeira, no recomeço do ano parlamentar, em outubro.

Em jeito de balanço Rui Barreto diz que se empenhou no seu mandato como autarca, dizendo que esta função permite uma grande proximidade com os munícipes, e no cumprimento de algumas das promessas que fez durante a campanha autárquicas que acabaram por serem aprovadas pelo município.

Entre essas propostas esteve o Eco-Funchal, o apoio às creches, a revisão do Plano Director Municipal (PDM) que facilitou a legalização das casas clandestinas.

Nesta última reunião camarária, que se realiza-se esta quinta-feira, o centrista vai levar um recomendação no sentido da autarquia apelar aos Horários do Funchal para reforçar a frequência com que passam nas Zonas altas.

Em substituição de Rui Barreto, num esquema de rotação, vão estar Luís Miguel Rosa, Ana Cristina Monteiro, e Ana Rita Machado.

“Estou seguro que vão exercer um bom mandato”, adiantou.

Rui Barreto admite que pode regressar ao cargo de vereador mas que nesta altura não é algo em que pense acrescentado que está focado na preparação para os próximos actos eleitorais.