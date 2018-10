Rui Carp: Rio ainda “não provou” que tem melhores ideias que Costa

Rui Carp diz em entrevista à Antena1 que um ministro das Finanças que apresenta um Orçamento equilibrado, como será o próximo (défice de 0,2%), é um “herói”. Sobretudo com o nosso histórico orçamental. Nota que “por ironia do destino, isto é uma filosofia que vem do regime de Salazar”.

Reconhece eleitoralismo no Orçamento, mas considera que “este Orçamento é adequado” para este momento. Carp, que ainda foi dirigente do PSD com Marcelo Rebelo de Sousa e Durão Barroso líderes, defende, sem margem para dúvidas, que o Governo tem de dar um sinal claro à Função Pública que está sem aumentos há 9 anos.

O funcionário público “tem que ser muito mais bem pago, porque senão o que é que acontece? não digo corrupção, mas digo jeitinho”. “Há gente que merece mais do que está a receber”.

Sobre o PSD, diz nesta entrevista que “tem dias, quando o partido tem uma deriva muito liberal, eu não me revejo nisso”. Elogia, ainda assim, a coragem de Pedro Passos Coelho. Apesar dos elogios que faz ao Orçamento, compreende que o PSD vote contra, “para haver alternativa”.

Diz que Rui Rio ainda vai ter de provar “e até agora, ainda não provou” que tem melhores ideias que António Costa para o país e “Rio tem de convencer os portugueses disso”. Rui Carp elogia a “gente muito competente” que está à volta dele. Mas adverte que “Rio tem de provar [que é] o líder adequado [para o atual momento político] “.

Considera este histórico do PSD que Rio ganhou o Congresso e agora, “substituir por quem? Até agora, dos outros, ainda não vi assim nada de muito especial, nada, nada!”