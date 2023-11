Criados em 2019, os Prémios Social CEO são uma iniciativa da revista PME Magazine em conjunto com o especialista em Linkedin, Pedro Caramez, e destina-se a reconhecer os CEOs mais digitais em Portugal, sujeitos a voto de um painel de jurados.

10 Novembro 2023, 16h32

O primeiro Fórum PME Magazine discutiu os desafios das PME portuguesas, dos resultados às conquistas internacionais. Atribuiu os Prémios Social CEO a Rui Miguel Nabeiro, Miguel Pina Martins e a Mário Ferreira.

Os CEOs mais digitais de Portugal são assim os presidentes executivos da Delta Cafés, da Science4you e do Douro Azul.

Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, conquistou o primeiro lugar e revelou ser o próprio a gerir as suas redes de modo a estar “mais próximo de quem me segue e até mais autêntico. No passado tive quem me gerisse, mas o impacto não era o melhor”. No futuro, deseja continuar a gerir as suas redes sociais, porque acredita que é o caminho que a sua marca, que é de proximidade, deve ter para garantir uma maior autenticidade.

O segundo lugar foi para Miguel Pina Martins, CEO da Science4you, que manteve o lugar do ano passado. Referiu que gere as suas redes a 95% e que tenta mostrar com autenticidade o que fazem. “A estratégia acima de tudo é divulgar um bocadinho aquilo que nós fazemos e tentar partilhar com as pessoas”. Acrescentou também que “atualmente, as redes sociais acabam por ter um ritmo muito interessante e são uma forma genuína de falarmos com quem gosta de nós”.

