Rui Moreira apoia António Godinho na corrida à Associação Montepio

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, acaba de, no seu mural do Facebook, manifestar o seu apoio a António Godinho na corrida ao Montepio.

“Espero que o seu combate pelo Montepio tenha o sucesso que ele merece”, escreveu hoje Rui Moreira na sua página na rede social.

António Godinho lidera a Lista C na corrida aos órgãos sociais da Associação Mutualista Montepio Geral. “Juntos pelo Montepio Recuperar a Confiança” é o lema da lista que é composta ainda por Alípio Dias, Eugénio Rosa e o General António Pinto Ramalho.

A Lista C compromete-se a “recuperar a confiança na Instituição, com uma gestão que apostará na ética, segurança, transparência, participação associativa e respeito pelos associados”. Mas também, entre os 12 compromissos elencados, prometem uma “redução dos salários auferidos pelos órgãos sociais; estudar e aprofundar uma nova grelha salarial para todo o grupo, em que o salário mínimo praticado é sempre uma variável ara calcular o salário máximo”.

A Lista de António Godinho que tem também o apoio de Bagão Félix, pretende ainda levar a cabo uma reforma dos estatutos da Associação Mutualista, “que os coloque em conformidade com o atual Código Mutualista”. Isto inclui “desenvolver um modelo de governação do Montepio à luz do novo código das mutualidades e da necessária revisão de estatutos” e “fazer uma auditoria à Associação Mutualista e às principais empresas do Grupo com o objetivo de dar a conhecer a verdadeira situação delas e tomar as medidas apropriadas após debate com eles”.

A lista C propõe-se ainda “implementar uma Banca Ética na Caixa Económica”.