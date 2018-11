Rui Patrício: “O ‘compliance’ é uma oportunidade de negócio”

Na perspetiva do advogado Rui Patrício, sócio da firma Morais Leitão, “o ‘compliance’ é uma oportunidade de negócio”, na medida em que as empresas procuram quem o coloca em prática.

Intervinha na conferência “Integridade e Responsabilidade Empresarial”, a decorrer esta manhã no Auditório João Morais Leitão, em Lisboa, organizada pelo Observatório Português de Compliance e Regulatório.

Por outro lado, embora não relativizando a importância das regras de “compliance” que “são hoje incontornáveis”, Patrício alerta para um “excesso de regulação” que acaba por prejudicar a atividade económica e das empresas.

No mesmo sentido apontou Nuno Moraes Bastos, “chief legal and compliance officer” do Santander Consumer, sublinhando que “quando os regulamentos se tornam excessivos, deixam de ser cumpridos”.

Em nova intervenção, Patrício destacou que “a regulação é indutora da mudança cultural”. Quando alertou para o “excesso de regulação”, estava a referir-se à “regulação escrita”, apresentando exemplos de leis e regulamentos com centenas de páginas.