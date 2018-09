Rui Rio considera prioritária concretização da União Bancária Europeia

O presidente do PSD considerou como prioritária a concretização da União Bancária, com a criação de um fundo de garantia de depósitos à escala europeia, e classificou como fundamental o equilíbrio orçamental na zona euro.

Rui Rio falava este sábado, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com o líder do Partido Popular (PP) espanhol, Pablo Casado, que antes tinha defendido a definição de “um projeto de centro-direita forte” antes das próximas eleições europeias.

Perante os jornalistas, o presidente do PSD referiu que, na próxima semana, antes do Conselho Europeu, participará na Áustria numa reunião de líderes do Partido Popular Europeu (PPE), durante a qual defenderá a necessidade de uma conclusão rápida da União Bancária no âmbito da reforma da União Económica Monetária.