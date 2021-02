Rui Rio diz que demissão de Francisco Ramos é oportunidade para Governo criar ‘task force’ forte em logística

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, disse esta quarta-feira que a demissão de Francisco Ramos da task force da vacinação é uma oportunidade para o Governo criar uma equipa com pessoas formadas em logística.

“Espero que o Governo agora tenha a oportunidade de desenhar uma task force a começar pelo coordenador dessa mesma task force que assente em pessoas que têm formação para aquilo que tem de se fazer agora”, afirmou o líder social-democrata.

Na perspetiva de Rui Rio, o futuro responsável pela coordenação da task force tem de ter “conhecimento e know how”. “É uma operação pesada do ponto de vista logístico temos de ter uma pessoa capaz do ponto de vista profissional, não na logica da saúde, mas na lógica da logística”, completou.

Rui Rio explicou que se tivesse capacidade de escolher iria “pedir apoio do Exército e das Forças Armadas que têm formações adequadas para operações deste género”.

Apesar de considerar esta uma boa oportunidade para renovar a coordenação do plano de vacinação, Rui Rio considerou que Francisco Ramos demitiu-se porque quando era o responsável pela task force “aconteceram irregularidades na cruz vermelha”. “Então, demitia-se da cruz vermelha e não da task force, mas isto não é grave. Grave é que as coisas continuem mal”, acrescentou.