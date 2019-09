Rui Rio “muda de opinião de dois em dois dias”. Costa responde a líder do PSD

António Costa, primeiro-ministro e líder do PS, reagiu esta quinta-feira às palavras de Rui Rio sobre o despacho de acusação do Ministério Público relativo ao caso de Tancos.

Rui Rio reagiu esta quinta-feira ao despacho de acusação do Ministério Público que acusou 23 arguidos relativamente ao caso de Tancos e realçou que é “pouco crível” que António Costa não soubesse desta situação. “Costa ou sabe ou não sabe e ambas as hipóteses são más”, realçou o líder partidário. “O que se terá passado ao longo desses quatro anos dentro do Governo que o primeiro-ministro não soube e o que poderá de acontecer de importante no futuro, num Governo presidido pelo dr. António Costa, que o dr. António Costa pura e simplesmente não saiba?”, interrogou. Questionado se as recentes notícias que envolveram o nome do Presidente da República no caso Tancos podem ser uma “encenação” do Governo, Rio respondeu afirmativamente. “Tudo leva a crer que sim. Por parte do Governo, para que saíssem notícias a tentar pôr uma cortina de fumo. Dá-me ideia que é bem provável que possa ter acontecido”, respondeu.

O primeiro-ministro respondeu ao líder da oposição e acusou-o de “mudar de opinião de dois em dois dias”. “Não reconheço autoridade para fazer julgamentos morais a quem disse que não fazia julgamentos na praça pública”, lamentou António Costa. O governante realçou que Rui Rio “atingiu a dignidade desta campanha eleitoral”.