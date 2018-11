Rui Vitória confirma que houve sondagens para sair do Benfica

O treinador do Benfica confirmou esta quinta-feira que houve sondagens para sair dos ‘encarnados’, nomeadamente para os ingleses do Everton, porém frisou que a sua intenção foi sempre de ficar no clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa, Rui Vitória abordou as palavras do presidente do Benfica numa entrevista a um canal generalista, depois de relevada uma gravação entre Luís Filipe Vieira e um agente desportivo, dando conta do interesse dos ‘toffees’ no treinador.

“Não me preocupa o que são eventuais sondagens, possibilidades ou contactos desde que entrei aqui. As pessoas que trabalham comigo sabem da minha forma de pensar, sou discreto. Desde que entrei aqui nunca quis sair nem quero”, começou por esclarecer Rui Vitória.

Concretamente sobre a gravação tornada pública esta semana, o técnico acabou por confirmar: “É evidente que essa possibilidade, se surgiu, nunca passou disso. Soube, mas quis ficar no Benfica”.

Ainda sobre eventuais possibilidades de abandonar o comando técnico dos ‘encarnados’, Vitória salientou ainda que há mais motivos para além de questões financeiras.

“Só chegam ao pé de mim quando há algo em concreto. Sabem da minha forma de trabalhar e o que me move não são só questões financeiras, mas um projeto de futuro”, concluiu.