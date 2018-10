Rumos Serviços quer recrutar 35 profissionais de TI

A Rumos Serviços, consultora em Tecnologias de Informação, anunciou a intenção de recrutar 35 profissionais de tecnologias de informação até ao final do ano. As vagas estão disponíveis em Portugal e no estrangeiro. Neste momento, por exemplo, há oportunidades para a Bélgica, nomeadamente para as funções de IT Business Analyst, Senior Java Developer, Software Architect e Web Designer.

“Temos atualmente mais de 75 vagas por preencher, sendo que a nossa ambição passa por recrutar, pelo menos, 35 profissionais das Tecnologias de Informação até ao final do ano, considerando a competitividade crescente verificada neste mercado em particular”, explica com Ana Dias, responsável de Recursos Humanos da Rumos Serviços, em comunicado.

Os profissionais vão integrar projetos da Rumos Serviços e dos seus clientes em áreas de desenvolvimento de software com base em .Net, Java, SharePoint, Outsystems, TIBCO, C/C++, na área da administração de sistemas, networking e segurança ou gestão de projetos.

Entre os benefícios oferecidos contam-se uma “componente salarial atrativa” e acesso a formação certificada pelos principais fabricantes de TI.