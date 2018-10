Rússia atinge novo recorde na produção de petróleo

Ler mais

A produção de petróleo da Rússia aumentou no mês passado para aquilo que os analistas internacionais estimam que seja um novo recorde desde a era pós-soviética, aproveitando o facto de que o país ter eliminado completamente os cortes que havia acordado com a OPEP.

Além disso, durante esse período de contenção da produção que durou um ano, gigantes do petróleo russo aproveitaram a oportunidade para melhorarem as suas instalações, procurar novos poços e aumentar a eficiência geral. Agora que o petróleo bruto ultrapassa novamente a barreira dos 80 dólares, a Rússia está pronta para aproveitar o momento – depois de ter passado os anos dos preços baixos numa crise interna difícil de acomodar.

O país produziu um recorde de 11,356 milhões de barris de petróleo e condensado por dia em setembro, segundo dados divulgados esta terça-feira pela unidade estatística CDU-TEK do Ministério da Energia. É um aumento de quase 150 mil barris por dia em comparação com agosto e segue o acordo de junho entre a Rússia e a OPEP para aumentar a produção num contexto de aumento dos preços.

A própria OPEP aumentou a produção em 30 mil barris por dia no mês passado, para compensar as crescentes perdas no Irão com a produção de outros membros, segundo uma análise da agência Bloomberg.

A produção da Rússia excedeu o pico anterior de 11,247 milhões de barris por dia há dois anos, o que indica que o país retirou o corte de 300 mil barris por dia anteriormente acordado em 2016 e acrescentou um adicional de 100 mil barris por dia.

“O crescimento da capacidade russa durante o período dos cortes não é surpreendente, já que o investimento contínuo fez crescer a exploração a montante”, disse Matthew Sagers, diretor da análise da energia russa do IHS. “Isso criou um ‘excedente’ que será usado em 2019”, que pode aumentar no próximo ano para uma média de 300 mil barris por dia, segundo Sagers.

O ministro da Energia russo, Alexander Novak, disse no mês passado que o país tem capacidade suficiente para incorporar mais barris, se necessário – “algumas centenas de milhares de barris” – mas o valor específico dependerá das condições do mercado.

Entre as principais empresas produtoras na Rússia, a estatal PJSC Rosneft e a Sakhalin-1 (projeto liderado pela Exxon Mobil) foram fundamentais para o aumento da produção em setembro, de acordo com cálculos da Bloomberg citados pela ‘El Economista’, com base em dados provenientes da CDU-TEK. As pequenas empresas também deram a sua contribuição, enquanto outras grandes empresas, como a Lukoil, Gazprom e Surgutneftegas, mantiveram os seus níveis de produção.