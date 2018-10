Rússia não vai substituir influência dos Estados Unidos no Médio Oriente, diz governo norte-americano

O secretário de defesa dos Estados Unidos da América, Jim Mattis, afirmou que a Rússia “não pode substituir” os Estados Unidos no Médio Oriente.

“O oportunismo da Rússia e a sua ânsia em ignorar as atividades criminosas de Al-Assad contra o seu próprio povo prova a sua falta de compromisso sincero com os princípios morais mais básicos”, disse Mattis aos líderes árabes que participam no ‘Manama Dialogue’, uma conferência de segurança realizada anualmente no Bahrein.

“Hoje, quero que fique claro: a presença da Rússia na região não pode substituir o compromisso anterior, permanente e transparente dos Estados Unidos com o Médio Oriente. Um compromisso que eu reitero sem reservas”, afirmou Mattis.

O secretário da Defesa norte-americano declarou que o seu país “apoia os parceiros que escolhem a estabilidade ao invés do caos”, acusando novamente o Irão de desestabilizar a região.

Para Jim Mattis, que chegou na sexta-feira ao pequeno reino do Golfo, os Estados Unidos continuam a ser “parceiros de escolha, porque estão empenhados a longo prazo”, disse na sexta-feira Katie Wheelbarger, encarregada dos Assuntos Internacionais do Pentágono durante a viagem para o Bahrein.

Uma cimeira sem precedentes sobre a Síria está marcada para hoje, em Istambul, com os Presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, o russo Vladimir Putin e o francês Emmanuel Macron, além da chanceler alemã Angela Merkel.

A reunião incluirá, de acordo com a Presidência turca, temas como a situação no Idleb, o último grande bastião da oposição na Síria, e o “processo político” esperado para conduzir à resolução do conflito que assola o país desde 2011.