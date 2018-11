Rússia vai impor multas mais pesadas sobre empresas tecnológicas

Nos últimos cinco anos, a Rússia introduziu regras mais severas sobre a navegação da internet, exigindo que os motores de busca censurem certos resultados, que serviços de mensagens compartilhem chaves de encriptadas com serviços de segurança e que as redes sociais armazenem os dados pessoais dos utilizadores russos nos servidores do país, noticia a ”Reuters”, esta segunda feira.

Os planos destas multas mais pesadas estão num documento preparado pela administração do presidente Vladimir Putin e enviado para empresas do setor para apreciação, de acordo com três fontes próximas do processo consultadas pela agência de notícias.

Atualmente, as únicas ferramentas que a Rússia tem para controlar a utilização segura da Internet são multas que normalmente chegam a apenas alguns milhares de dólares ou bloqueiam os serviços online ofensivos, o que é uma opção repleta de dificuldades técnicas. Em 2016, o acesso à rede social LinkedIn foi bloqueado e o mesmo tentou ser feito com o serviço de mensagens Telegram, em abril.

A proposta é corrigir a legislação para que uma empresa que não cumpra as regras esteja sujeita a uma multa igual a 1% da sua receita anual na Rússia, segundo as fontes e uma cópia do documento vista pela agência noticiosa.

O Kremlin ainda não prestou comentários relativamente à proposta.

O Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Media de Massa russo, vulgo Roscomnadzor, acusou a rede social Facebook e o Google de não cumprirem as leis russas, e estas já foram ameaçadas de penalizações.