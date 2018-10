Ryanair avisa mercado que não vai cumprir os objetivos de 2018

A companhia aérea irlandesa Ryanair fez saber junto dos mercados, emitindo um “profit warning” esta segunda-feira que não vai conseguir cumprir os objetivos estabelecidos para o ano de 2018. A companhia liderada Michael O’Leary admitiu que as greves de pessoal da Ryanair vão prejudicar os resultados anuais, de acordo com o “El Economista“.

Os irlandeses prevêem uma redução nos lucros do ano fiscal de 2018 de 12,5% para um intervalo de 1.100 a 1.200 milhões de euros, enquanto as previsões anuais apontavam para valores entre os 1.250 e 1.350 milhões de euros no final do ano.

As sucessivas greves dos funcionários ao longo do ano, que provocaram custos elevados, e o aumento dos preços dos combustíveis pelo aumento do preço do barril de petróleo foram os argumentos apresentados pela Ryanair no “profit warning” emitido hoje.

A última suspensão maciça de vôos ocorreu na sexta-feira, 28 de setembro, quando a greve tripulação de cabine da Ryanair em Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Itália e Alemanha provocou o cancelamento de 190 dos 2.400 vôos programados inicialmente para esse dia.

No trimestre encerrado em setembro, segundo o “Expansíon“, os lucros da Ryanair caíram 3%, contra os 1% esperados.