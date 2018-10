Ryanair: polémica a bordo gera críticas à companhia nas redes sociais

A companhia aérea Ryanair está a ser duramente criticada nas redes sociais depois de ter sido divulgado um vídeo onde é possível ver um homem a gritar comentários racistas a uma passageira.

O momento dos comentários foi filmado por um outro passageiro e é possível perceber as duras palavras do homem que não queria que a mulher se sentasse ao seu lado. “Preta feia” e “se não saíres daqui, eu próprio tiro-te do lugar” são alguns dos comentários, feitos pelo homem, audíveis no vídeo agora divulgado nas redes sociais. O mesmo voltou a insultá-la chamando-a de ”vaca” e acusando-a de ”cheirar mal”.

A filha da mulher, que estava sentada por perto, veio ao auxílio da mãe, repreendeu a atitude do homem e pediu que parasse de gritar, enquanto a mesma assistente sugeriu à mulher que se sente em outro lugar. Esta recusou-se, mas no fim, a mulher de 77 anos foi obrigada a trocar de lugar pela tripulação e o homem permaneceu no seu lugar sem que nada lhe acontecesse, embora outros passageiros tivessem pedido a sua expulsão do avião, gritando pela sua expulsão.

A passividade da Ryanair foi altamente criticada nas redes sociais, e a mesma, ‘twitou’ já ter apresentado queixa do homem em questão.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) October 21, 2018