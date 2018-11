Professores de informática começam projetos inovadores de realidade virtual, robótica e modelação 3D

Os projetos ArdRobotic (Robótica na Educação) e 3Digital, dinamizados pela Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) terão início este sábado, dia 10 de novembro, no Encontro de Professores que decorre em Lisboa, na Fundação Portuguesa das Comunicações.

No âmbito deste encontro, decorre a última sessão da formação “Aprendizagens Essenciais na Disciplina de TIC”, que teve a duração de 25 horas, na qual vão ser partilhados, alguns, dos projetos e actividades realizados.

Foram dois meses de trabalho colaborativo entre os cerca de 600 professores, que procuraram refletir, planear, criar materiais e partilhar práticas. Fomentou-se a entreajuda, no sentido de se apoiarem nos desafios, com que se confrontaram na implementação das aprendizagens essenciais na disciplina de TIC.

A primeira parte do encontro sobre as “Aprendizagens Essenciais na Disciplina de TIC” decorre simultaneamente, em mais 11 localidades, entre as 09h30 e as 13h00, dinamizados por 20 formadores, nos quais também decorrem algumas oficinas nas áreas das aprendizagens essenciais e dos projectos ArdRobotic e 3Digital.