Sabe o que é uma chamada de Vishing, a fraude romance ou a fraude do CEO? PJ explica e deixa recomendações

O cibercrime é já o segundo crime económico com maior incidência a nível mundial e é, atualmente, apontado como a maior ameaça aos negócios das empresa. Só em 2017, os ataques informáticos provocaram perdas superiores a 500 mil milhões de euros, a pessoas e empresas, em todo o mundo.

Neste mês de outubro assinala-se o mês europeu da Cibersegurança e a Europol e a Federação Bancária Europeia, que tem como membro a Associação Portuguesa de Bancos (APB), promovem uma campanha de sensibilização sobre os tipos de fraude online mais comuns.

Veja aqui a informação sobre os vários tipos de fraude dedicada à campanha #Cyberscams que foi disponibilizada pela Polícia Judiciária. E as recomendações de prevenção criminal sobre o Cyber Crime, divulgadas nesta terça-feira, 30 de Outubro, sobre as várias táticas de ataques informáticos:

Tipos de fraude online

As táticas dos ataques informáticos são cada vez mais sofisticadas e difíceis de detetar. A Europol e a Federação Bancária Europeia alertam: desde fingir ser o CEO de uma empresa até tentar atraí-lo para um romance, os cibercriminosos fazem o que for preciso para aceder aos seus dados pessoais ou ficar com o seu dinheiro.

Estas entidades recordam que um simples click pode ser suficiente para comprometer uma empresa inteira. Saber identificar os tipos de fraude que existem online é, por isso, um passo fundamental para estar mais protegido, aconselham.

Conheça aqui os esquemas do Cibercrime mais comuns, numa iniciativa promovida pela Europol e Federação Bancária Europeia (EBF), que conta com o apoio da Associação Portuguesa de Bancos.

Comprometimento de e-mail de CEO/Negócio

Fraudes de investimento

Fraudes de faturas

Fraude em compras online

E-mails de Phishing

Fraude de romance

SMS de Phishing

Sites bancários falsos

Chamadas de Vishing

As regras da segurança online

Para navegar na Internet, estas entidades alertam que é fundamental ter sempre presente os cuidados a ter para garantir a segurança das operações realizadas, a salvaguarda dos dados pessoais e, dessa forma, minimizar os riscos de uma utilização indevida por terceiros.

A APB dá a conhecer aqui algumas regras de segurança essenciais a adotar na utilização do seu computador, telemóvel ou tablet, nomeadamente no acesso ao seu banco e na realização de transações como compras online ou operações bancárias.