Literacia financeira: Saber não ocupa lugar nem gera mais poupança

Atualmente, entre a população portuguesa, não existe “um forte conhecimento de conceitos económicos” e ainda são pouco aqueles que consideram ter um bom nível de literacia financeira, conclui o recente estudo do Observador Cetelem dedicado à literacia financeira dos portugueses.

Sobre os conhecimentos de literacia financeira, 42% dos inquiridos (numa amostra representativa de 500 indivíduos residentes em Portugal Continental, de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos) consideram ter, no mínimo, um bom nível de literacia financeira. No entanto, face a uma realidade social que cada vez mais exige especial atenção ao jargão financeiro, não há ainda um forte conhecimento de conceitos económicos. Evidencia-se, porém, uma melhoria face aos resultados de 2017, quando apenas 39% dos cidadãos assumiram ter, pelo menos, um bom nível de literacia financeira (um aumento de 3 pontos percentuais). Face ao último ano, cresce também o total daqueles que admitem pouco saber desta matéria (17% este ano), num aumento de 6 pontos percentuais face aos resultados do estudo elaborado no ano transato.

Na avaliação nacional destes conhecimentos financeiros, 42% dos portugueses consideram que a sociedade não está nem bem, nem mal informada; enquanto 29% observam que o conhecimento nacional destas matérias é “bom” ou “muito bom”. Com estes números, diminui a crença dos portugueses nos conhecimentos dos seus concidadãos (em 2017, mais 4% dos inquiridos consideravam que tinham bons ou muito bons conhecimentos a este nível) e aumenta o número daqueles que avaliam que os conhecimentos nacionais são “maus” ou “muitos maus” 13%, mais 5 pontos percentuais que em 2017.

De entre os resultados obtidos, destaque ainda para o aumento da percentagem daqueles que conhecem e sabem o que significam expressões como “juros” e “taxa de câmbio”, conceitos que registam mesmo os maiores aumentos de conhecimento, sendo que o maior desconhecimento sobre estes conceitos verifica-se entre as faixas sociais mais desfavorecidas, sendo transversal em termos de idade, género e zona de residência.

O estudo aponta ainda como prova do ainda baixo nível de literacia financeira dos portugueses o desconhecimento, para a maioria, dos conceitos associados ao crédito, pois apenas cerca de um quarto dos inquiridos indica ter esse conhecimento. Entre esses conceitos, TAEG é o mais conhecido. Esta literacia financeira tem menor incidência no Norte e nas faixas etárias entre os 18-24 anos e 55-64 anos.

Ainda no que concerne à educação ao nível das áreas financeiras, mais de metade dos inquiridos (53%) considera que a formação financeira é importante e que deveria ser ministrada por instituições financeiras, Banco de Portugal e escolas.

Em matéria de poupança, o estudo apurou que se mantém a tendência de poupança de 2017, com praticamente metade dos portugueses (49%) a assegurar ter hábito de fazer poupanças que passam por uma regularidade mensal, ser pontuais (com subsídios de alimentação, férias e prémios) ou sempre que possível (quando sobra dinheiro). Estas poupanças traduzem-se maioritariamente em transferências para contas a prazo e à ordem, ambas com 15% das preferências. Com 12% surge o mealheiro tradicional e o investimento em produtos bancários é mencionado por 7% dos inquiridos.

Entre os extratos etários, quem menos poupa são os portugueses entre os 18 e os 24 anos. Nos restantes grupos etários, o hábito de poupar é transversal. As faixas etárias mais poupadas situam-se entre os 25 e os 54 anos, com maior ênfase para os inquiridos oriundos das classes mais elevadas, os quais têm superior disponibilidade financeira. No entanto, enquanto os estratos mais elevados utilizam preferencialmente a transferência de dinheiro para contas a prazo e o investimento em produtos bancários, a classe média opta pela conta à ordem.

Atendendo ao envelhecimento da população, e visando perceber se os portugueses realmente tomam as devidas cautelas para a sua reforma, foi apurado que as contas a prazo mantêm uma posição de maior destaque, enquanto o recurso a PPR e Investimentos reúne 7% das preferências.