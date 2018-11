SAD de Sporting e FC Porto estão em falência técnica, aponta estudo da Universidade Europeia

As sociedades anónimas desportivas (SAD) de Sporting CP e FC Porto encontram-se em falência técnica, de acordo com o primeiro estudo desenvolvido pelo Observatório do Futebol da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Europeia, divulgado esta sexta-feira. Numa análise às finanças dos três maiores clubes de Portugal, no acumulado das três últimas épocas desportivas, apenas a SAD do Benfica diminuiu o seu endividamento, conseguindo manter o seu passivo abaixo do seu valor.

A falência técnica ocorre quando o passivo excede o valor do ativo, ou seja quando uma empresa possui uma situação líquida (capitais próprios) negativa. Assim, na última época, 2017/2018, no campeonato do endividamento, a SAD do FC Porto foi campeã registando um passivo de 464 milhões de euros, contra um ativo de 426 milhões de euros. Segue-se o Sporting CP, cujo montante por capital alheio é 283 milhões de euros, um valor que compara com um ativo 269 milhões de euros.

A SAD do Benfica foi a única a diminuir o endividamento, na última época, ao reduzir um passivo de 438 milhões de euros, em 2016/2017, para 398 milhões de euros em 2017/2018.

“No caso da Porto SAD, o montante subiu recentemente devido ao aumento de passivo não corrente, em sede de empréstimos bancários”, lê-se na conclusão na análise do Observatório do Futebol, cujo principal autor é Luís Vilar, vice-diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Europeia.

Quanto ao Sporting, “o montante subiu recentemente devido à redução do montante de atividades comerciais correntes e de vendas de jogadores” – o clube de Alvalade registou em atividades comerciais correntes e venda de jogadores 57 milhões, em 2016/2017, e 13 milhões de euros, em 2017/2018.

Em matéria de endividamento, o Observatório do Futebol revela um gráfico e uma tabela onde se ilustra as percentagens de endividamento das SAD’s dos três maiores clubes. O Benfica é o único com comportamento descendente.

Ainda, assim, estar em falência técnica não implica que a empresa seja obrigada a declarar falência, embora torne o cenário mais provável. Contudo, os clubes desportivos são geradores de marca e visibilidade comercial, aumentando a sua capacidade de gestão de dívida.