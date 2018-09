Saiba o que se passou com a extensão das licenças de produção de eletricidade e do domínio hídrico

Ler mais

Um dos temas em que os deputados, na Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas, mais têm insistido ao longo das sessões é a extensão das licenças de produção de eletricidade nas barragens da EDP, e do complementar domínio público hídrico. Afinal tudo começa com uma lacuna no texto jurídico.

Segundo uma fonte ligada ao setor, quando para acomodar a entrada no MIBEL foi preciso a REN e a EDP assinarem contratos, ao abrigo da legislação dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual), foram criadas cláusulas suspensivas nesses contratos, que basicamente diziam que se o Estado não atribuísse licenças de produção de energia à EDP, ou não concedesse à EDP o direito a usar a água nas barragens, os CMEC não entravam em vigor.

No texto jurídico dessas condições suspensivas – aparentemente por lapso dos advogados que redigiram os contratos (uma vez que tanto a REN como a EDP já afirmaram que esse tema não tinha sido objecto de negociação na altura) – o prazo relativo ao domínio público hídrico supera o da licença de produção de eletricidade que faz explicita referencia aos prazos dos CAEs (contratos de aquisição de energia). Durante o Governo seguinte Manuel Pinho decide prolongar a concessão à EDP do domínio público hídrico. Podia não o ter feito, acionando no limite a cláusula suspensiva que previa explicitamente a possibilidade de não extensão do Domínio Público Hídrico para além do prazo previsto nos CAEs (caso essa alínea não fosse entretanto corrigida). Se o tivesse feito mantinham–se os CAEs, podendo inclusivamente o novo Governo rever a legislação CMEC.

Na prática as cláusulas suspensivas davam a Pinho a possibilidade de parar e rever todo o processo. Mas Manuel Pinho decidiu não o fazer.

Step-by-step

A questão prende-se com a atividade de produção de electricidade. Desde o tempo dos CAE (1996) que a EDP contratou com a REN a produção de eletricidade nas barragens (a EDP tinha a barragem e as turbinas), mas para produzir a electricidade precisava que o Estado lhe desse a concessão do uso da água (sem água as barragens não servem para nada). Portanto os contratos CAE assinados entre a EDP e a REN, tinham a concessão domínio público hídrico (autorização para usar água que é do Estado) durante a duração dos CAEs.

O que faz sentido é que os prazos da licença de produção de electricidade e os prazos de concessão do domínio público hídrico coincidam, uma vez que estão intimamente relacionados.

Os CAE previam que o Estado pudesse prolongar estas licenças à EDP para além do limite previsto nesses contratos, pois as barragens que pertencem à EDP continuavam lá disponíveis para continuar a produzir electricidade. Essa extensão teria um preço a pagar, no caso pela EDP, ao Estado. Se por hipótese o Estado não prolongasse esses contratos, então as barragens e as turbinas não serviriam para nada e acabariam por ser entregues à REN em troca de um valor residual, escolhendo então o Estado um outro operador.

Quando se avistava o MIBEL foi preciso definir um novo enquadramento que permitisse aos produtores vender a electricidade directamente ao mercado deixando de vender à REN, compensando os mesmos pela diferença entre as receitas que obtivessem em mercado e as que obteriam com a venda à REN no âmbito dos CAEs . D’aí os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), para compensar a diferença de receita futura prevista no regime de mercado aberto, estimada inferior à venda contratada com a REN (nos CAE).

Com o fim do CAE foi preciso fazer novos contratos para as várias barragens que surgiram na sequência da rescisão dos CAE e é aí que surge a cláusula da polémica.

Os CMEC, criados pelo decreto-lei 240/2004, previam que o Estado pudesse prolongar quer a licença de produção de electricidade, quer a concessão dos recursos hídricos, e que a EDP pudesse manifestar interesse nesse prolongamento.

Para as produtoras que decidissem passar a vender a electricidade directamente ao mercado deixando de vender à REN, como foi o caso da EDP, foi preciso assinar novos contratos com a REN em substituição dos contratos anteriores, os CAEs, em particular para as várias barragens.

Esses contratos, que só deveriam ter efeito daí a três anos, em 2008, dando assim tempo à operacionalização do MIBEL, continham um conjunto de condições suspensivas que basicamente diziam que se o Estado não atribuísse licenças de produção de energia à EDP, ou não concedesse à EDP o direito a usar a água nas barragens, os CMEC não entravam em vigor.

A polémica surge do facto da duração da eventual, ou não, atribuição dessas licenças não ser coincidente, sendo que o prazo relativo ao domínio público hídrico superava o da licença de produção de eletricidade que faz explicita referência aos prazos dos CAEs.

Para simplificar não faria sentido que a EDP ficasse com direito ao uso da água por um prazo diferente do tempo que lhe era dado para produzir eletricidade na barragem. A EDP não queria a água para outra coisa se não para produzir eletricidade, e vice-versa.

Não estão definidas nessa cláusula suspensiva as condições em que por exemplo se estenderia o prazo de utilização da agua, fosse por concurso ou negociação directa, nem tampouco qualquer indicação de valor quanto à transacção. O único direito que a natureza suspensiva da clausula confere às partes, REN e EDP, é a suspensão dos contratos em causa.

Assim, a discrepância de prazos não faz sentido num contrato destes, e tanto a REN como a EDP, autoras e redatoras do contrato, já afirmaram que esse tema não tinha sido objecto de discussão na altura e que não se lembravam desta discrepância. É natural que possa ter sido um lapso no texto jurídico de quem elaborou os contratos, passível da respectiva correcção caso fosse necessário.

Mas se tal não fosse o caso, e não tivesse sido intenção do novo Governo estender as ditas licenças, podia o mesmo ter-se aproveitado na natureza da clausula para suspender os ditos contratos. Pelo caminho mantinham–se os CAEs, podendo inclusivamente o novo Governo rever a legislação CMEC. Na prática as clausulas suspensivas davam a Pinho a possibilidade de parar e rever todo o processo, através de um instrumento legal ratificado pelo então Secretário de Estado do Desenvolvimento Económico, Manuel Lancastre, que não quis prestar declarações ao Económico antes de falar na comissão de inquérito.

O novo Governo decidiu não o fazer.

Quando chegou o Governo de José Sócrates, o seu ministro da Economia, Manuel Pinho, prolongou o prazo das licenças atribuídas à EDP de produção de eletricidade e a concessão do uso da água. Assim terá retirado um elemento de incerteza à EDP que pudesse prejudicar o seu valor numa próxima fase de privatização, tendo antecipado em mais de 10 anos um encaixe para os cofres do Estado. Esse prolongamento funcionou como uma antecipação de receitas.

Apesar da Comissão Europeia ter validado de forma clara o valor negociado entre o Estado e a EDP pela extensão do Domínio Público Hídrico, afirmando que tinha sido justo para ambas as partes, o que está em causa é que agora se critica essa extensão do prazo, sem que tivesse havido concurso público, em nome de um eventual maior encaixe para o Estado.

Apesar de tudo isto, estas extensões do prazo das concessões hidroelétricas não têm nada a ver com as chamadas rendas excessivas da fatura da luz.

O antigo presidente do extinto Instituto Nacional da Água Orlando Borges afirmou no Parlamento que o ministro da Economia Manuel Pinho liderou o processo de extensão das concessões das barragens à EDP, que não salvaguardou o interesse público.

O antigo líder do Instituto da Água em 2006 arrasou num parecer a entrega de 27 barragens à EDP sem concurso público. No entanto fonte ligada ao setor rebate este argumento técnico com um argumento político, ao explicar que o concurso público criaria o risco de transferir a exploração de todas as barragens portuguesas e a gestão das reservas de água para os espanhóis.

Orlando Borges disse aos deputados que a condução do processo de extensão das concessões das barragens à EDP esteve nas mãos Ministério da Economia, liderado por Manuel Pinho, que “minorizou o papel do Ministério do Ambiente que tinha a tutela dos recursos hídricos. A adjudicação foi feita por 759 milhões de euros, mas a isenção do pagamento de taxa de recursos hídricos — que segundo Orlando Borges nunca ficou explícita no despacho que fixou o valor — baixou a fatura da EDP para 705 milhões de euros, acusou o antigo responsável pelo Instituto da Água. “O secretário de Estado do Tesouro e o ministro das Finanças não sabiam nada disto. Era um processo que começava e acabava no Ministério da Economia”, afirmou Orlando Borges, a propósito da definição das contrapartidas para o Estado do prolongamento do prazo de concessão das barragens da EDP (a maioria até 2052) sem a realização de um concurso público. O valor de 704 milhões de euros foi calculado a partir de estudos do Caixa BI e do Crédit Suisse, que Orlando Borges considerou “envoltos nalguma neblina” e com “fragilidades reconhecidas”.

Em 24 de julho, em audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, o ex-presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) Vítor Santos defendeu que “seria obrigatório” ter havido um concurso público aquando do processo de extensão da concessão do domínio público hídrico.

