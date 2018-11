Saiba quais são as principais necessidades de financiamento para começar um negócio

As necessidades de financiamento variam de negócio para negócio. É importante estimar estas necessidades de forma rigorosa para evitar dificuldades futuras.

Uma aproximação às necessidades iniciais de financiamento de um negócio pode ser obtida pelo montante de investimento necessário para abrir o negócio, mais a diferença entre os custos e as vendas esperadas durante a fase inicial do negócio.

O empresário deve estar preparado financeiramente para atrasos no arranque da empresa. É normal existirem dificuldades no arranque do negócio, pelo que é aconselhável o empresário ter de lado uma poupança suficiente para suportar os custos de funcionamento da empresa durante alguns meses, até para custos imprevistos.

No dia Nacional do Investidor, o Economize explica quais são as necessidades de financiamento para a sua empresa.