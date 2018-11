Saída de Rui Vitória do Benfica cada vez mais iminente. Rescisão custará 2,2 milhões de euros

O percurso de Rui Vitória no comando técnico do Benfica terá chegado ao fim, uma vez que uma reunião, feita durante a tarde de quarta-feira, entre Luís Filipe Vieira e outros dirigentes, entre os quais Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa, terá sido decisiva. Faltará apenas comunicar a decisão ao treinador, algo que deverá acontecer esta quinta-feira, quando Rui Vitória se apresentar no centro de estágios do Seixal, revela o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira.

A cúpula dirigente encarnada analisou o momento da equipa e do treinador numa reunião feita após a chegada do Benfica de Munique, onde foi goleado por 5-1 frente ao Bayern na Liga dos Campeões. Se a decisão tomada nessa reunião se mantiver, a situação poderá ficar resolvida já esta quinta-feira ou nos próximos dias, equacionando-se nesta altura se Rui Vitória ainda irá orientar os encarnados no domingo frente ao Feirense para o campeonato.

Rui Vitória tem contrato até 2020 e uma rescisão de contrato custará 2,2 milhões de euros aos cofres das ‘aguias’, uma verba que o presidente Luís Filipe Vieira não desejará assumir. Fonte oficial da SAD do Benfica desmentiu ao “JN” que o treinador teria reunido com Vieira durante o dia de ontem.

Para o lugar de Rui Vitória a solução passa por uma escolha interina e de transição, com Bruno Lage, atual técnico da equipa B a ser o nome apontado, com os exs-jogadores encarnados Júlio César e Luisão a poderem integrar de imediato a equipa técnica.

O sucessor de Rui Vitória poderá ser Jorge Jesus. O técnico do Al Hilal é o escolhido de Luís Filipe Vieira que quer fazer regressar a Luz o português. No entanto, esta uma decisão que não se afigura fácil, porque Jesus tem contrato até ao final da temporada e um possível retorno já em janeiro levaria o treinador a pagar quatro milhões de euros ao clube árabe.

Por outro lado, muitos dos adeptos encarnados mostram-se contra o regresso de Jorge Jesus, pelo facto de não terem perdoado a saída do técnico para o rival Sporting em 2015.