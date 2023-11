Elencando três “preocupações centrais”, Pedro Nuno Santos aproveitou o momento para dar a conhecer parte das suas intenções governativas em matéria de ideias para o país, numa altura em que já se afiam facas para a peleja eleitoral que se avizinha.

13 Novembro 2023, 20h24

Pedro Nuno Santos pronunciou-se sobre a investigação judicial que “ditou o fim do Governo socialista”, asseverando, porém, que o “PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial”.

“A justiça é central para o funcionamento de uma democracia de qualidade. Mas o PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial”, afirmou o antigo ministro das Infraestruturas durante a apresentação da sua candidatura a secretário-geral do Partido Socialista, esta segunda-feira, no Largo do Rato.

Elencando três “preocupações centrais” – salários, habitação e valorização do território, Pedro Nuno Santos aproveitou o momento para dar a conhecer parte das suas intenções governativas em matéria de ideias para o país, numa altura em que já se afiam facas para a peleja eleitoral que se avizinha.

“O nosso dever é preparar e defender uma política para o país. Ao longo dos próximos meses apresentaremos as nossas ideias, nas diversas áreas, para dar resposta aos problemas e anseios dos portugueses”, afirmou.

“Sem salários dignos os trabalhadores portugueses não se sentirão nem reconhecidos nem respeitados. Sem salários dignos não conseguiremos estancar a emigração de jovens, daqueles que não saem porque querem, mas porque não se sentem valorizados no seu país. Sem salários dignos nunca conseguiremos ter uma administração pública capaz de recrutar e reter quadros qualificados”, afirmou, sublinhando que o país não terá “salários dignos no presente e pensões dignas no futuro sem empresas fortes

e rentáveis”.

“Não teremos empresas fortes e rentáveis sem uma economia sofisticada e diversificada. E não teremos uma economia sofisticada e diversificada sem um continuado investimento na ciência e na inovação, sem a persistente transferência de conhecimento para a

economia, e sem o apoio sistemático ao desenvolvimento e a inovação das nossas empresas”, continuou.

Pedro Nuno Santos apresentou oficialmente a sua candidatura a secretário-geral do Partido Socialista, apenas dois dias depois de o ministro da Administração Interna ter avançado para a liderança do partido.