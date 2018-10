Saldo da Segurança Social atingiu quase o dobro do previsto para o total do ano

Em setembro, o subsector da Segurança Social atingiu um saldo excedentário de 1.845 milhões de euros, mais 182 milhões de euros ao período homólogo, representando quase o dobro do valor inicialmente inscrito no orçamento da Segurança Social (OSS) para 2018, 929 milhões de euros. Um excedente orçamental que, segundo o Executivo, será um “contributo fundamental” para a redução do défice orçamental de 0,9% para 0,7% em 2018

“Os dados da execução orçamental da Segurança Social até setembro de 2018 revelam a continuação de uma evolução positiva e sustentada, com as receitas efetivas a crescer acima das despesas efetivas, isto é, 2,8% e 2,1%, respetivamente, face a igual período de 2017”, revela o Governo em comunicado, salientando que “este excedente orçamental será um contributo fundamental para a redução do défice orçamental e para a consolidação das finanças públicas em 2018”.

Já o ministério das Finanças avançou nesta quinta-feira, 25 de outubro, que a execução do terceiro trimestre beneficia do efeito, nas despesas com pessoal e pensões, do fim do pagamento em duodécimos do Subsídio de Natal. Excluído este efeito, segundo as Finanças, as despesas com pessoal cresceram 1,7% na Administração Central e a despesa com pensões da Segurança Social cresce cerca de 3%. Sobre este último crescimento, o ministério liderado por Mário Centeno avança que reflete o facto de, pela primeira vez na última década, a grande maioria dos pensionistas ter aumentos superiores à inflação e também os aumentos extraordinários de pensões de agosto de 2017 e 2018.

O Executivo realça, porém, que os primeiros nove meses do ano não contemplam ainda o pagamento do subsídio de Natal que será pago na íntegra em novembro, ao contrário do que aconteceu em 2017, ano em que metade deste subsídio foi paga em duodécimos, ou seja, mensalmente, ao longo do ano.

Sobre o excedente orçamental de 1.338 milhões de euros (impacto da recapitalização do Novo Banco nem dos custos com os lesados do BES) registado pelas administrações públicas até ao final do terceiro trimestre as Finanças clarificam que, embora “o saldo da execução orçamental até setembro corresponda, como foi já comunicado, a um excedente de 1.338 milhões de euros em contabilidade pública”, há um efeito que vai reduzir o saldo de forma abrupta nos próximos meses, designadamente em novembro.

Em causa está o pagamento por inteiro do subsídio de Natal (pessoal e pensões), “a pagar pela primeira vez por inteiro este novembro”, vai ter um impacto orçamental negativo em cerca de 2.980 milhões de euros, passando o excedente de Setembro a défice no final do ano 8estimado em 0,75 do PIB).