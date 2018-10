Samsung mostra o primeiro ‘smartphone’ com quatro câmaras

A Samsung revelou esta quinta feira, 11 de outubro, dois novos smartphones que prometem melhorias na fotografia e no tratamento de imagem. O Galaxy A7 e A9 são a nova revelação da multinacional, mas só o último dispositivo tem uma característica que mais nenhum telemóvel tem: um sistema traseiro de quatro câmaras.

Here’s one that’ll capture your attention. Four times over. Meet the world’s first quad-camera smartphone. #GalaxyA9 #SamsungEvent

Learn more: https://t.co/FupeNOGh9B pic.twitter.com/wGRRTnpDio

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 11, 2018