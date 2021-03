SANA Hotels vai construir novo hotel de luxo em Gaia

O grupo SANA Hotels vai construir no centro de Vila Nova de Gaia um hotel de luxo de cinco estrelas, num investimento que significará a criação de cerca de 100 postos de trabalho, disse esta segunda-feira o presidente da câmara. O hotel vai nascer na Rua Camões, perto da Praceta Salvador Caetano e da Avenida da República, no centro de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Em causa um hotel e salas de congressos da “classe de ouro” do grupo SANA que inicialmente previa para o local um projeto que incluía uma torre e implicava um investimento de 30 milhões, mas foi “amputado”, disse esta tarde Eduardo Vítor Rodrigues.

“Tinham uma expectativa muito eleva de intervenção, mas tiveram de refizer o projeto porque não aceitamos alguns pormenores, mas mantêm a intenção. Aliás, comprometeram-se a, independentemente da evolução do mercado e da pandemia, a avançar”, contou o presidente da câmara de Gaia em declarações aos jornalistas após uma reunião de câmara que decorreu por videoconferência devido às contingências da covid-19.

De acordo com o autarca, o grupo será obrigado a requalificar o quarteirão envolvente, sendo esta uma das razões pelas quais o vice-presidente da câmara de Gaia, que é adjunto ao presidente para a área do planeamento urbanístico e política de solos, licenciamento urbanístico, sugeriu a isenção a 100% de taxas municipais.

“É um processo com mais de cinco anos e nunca desistiram. Vai gerar mais de 100 postos de trabalho diretos, fora os indiretos. Será um edifício emblemático à cota alta. Toda a zona será requalificada e o hotel será a alavanca dessa requalificação. Sugiro uma discriminação positiva aos 100%”, disse Patrocínio Azevedo.

Inicialmente a proposta que foi a reunião camarária aludia a uma isenção de 50%.

Eduardo Vítor Rodrigues recordou que pelo critério de empregabilidade, outros projetos como o Mundo dos Vinhos ou a Quinta da Boeira, receberam isenções semelhantes, mas quis certificar-se de que o grupo SANA Hotels se tinha comprometido, à semelhança de outros investidores, privilegiar as pessoas de Gaia na atribuição de empregos.

A proposta de isenção total foi aprovada por unanimidade, mas sem antes o vereador do PSD, que é oposição ao executivo socialista, Cancela Moura ter revelado reservas e lembrado o impacto urbanístico na zona.

“É um investimento brutal e de referência e competitivamente obtido para Vila Nova de Gaia”, disse Eduardo Vítor Rodrigues que, já no final da sessão, em declarações aos jornalistas apontou que para projetos de alojamento local as isenções têm ido dos 50 aos 75%, enquanto “mega projetos desta envergadura que incluem empregabilidade pode ir aos 100%”.

Também por unanimidade foi aprovada a proposta que prevê a comparticipação financeira de um programa de atribuição de bolsas de estudo destinadas a alunos originários das bandas filarmónicas do concelho que se comprometem a manter o vínculo com estas durante o período de frequência do seu curso no decorrer dos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021.

Os apoios relativos a dois anos letivos serão disponibilizados a quatro instituições do concelho: Academia de Música de Vilar do Paraíso (15.300 euros), Mocidade Perosinhense (302,5 euros), Fórum Cultural de Gulpilhares (2.075 euros) e Fundação Conservatório Regional de Gaia (75.154 euros).