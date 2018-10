Santa Casa já pagou mas ainda não entrou no Montepio

A Santa Casa da Misericórdia da Lisboa dá pagou 75 mil euros para dar entrada no Montepio, mas ainda falta assinar o contrato que consubstancia a transferência de detenção de ações.

Ao “Jornal de Negócios”, a associação mutualista refere que “o processo está em curso”. “A entrada de participações no capital da Caixa Económica Montepio Geral far-se-á por compra de ações ao Montepio Geral – Associação Mutualista”, explica ainda o gabinete de imprensa.

Segundo o diário de economia, a minuta do contrato da Santa Casa foi enviada assim que o pagamento foi realizado. A associação deverá esperar por todas as minutas de contrato das dezenas de instituições de economia social que vão entrar no capital para receber as ações em troca.