Santana Lopes confirma ter sido notificado por infrações financeiras na Santa Casa

O Tribunal de Contas (TdC) enviou esta semana uma notificação à administração de Pedro Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) por infrações financeiras por negligência, ocorridas entre 2012 e 2014.

Segundo a notícia avançada pelo “Público” na edição desta quarta-feira, 24 de outubro, as irregularidades envolvendo o ex-provedor da SCML foram detetadas no âmbito da auditoria realizada em 2016 pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Ao mesmo jornal, o ex-primeiro ministro português e fundador do partido Aliança confirmou: “Sim, recebi [a notificação do TdC] (…) por “infração financeira em decisões”. Pedro Santana Lopes frisou que as coimas de 2.500 euros (valor mínimo) foram por “negligência” e não dolo.

Em causa está, por exemplo, o facto de a entidade ter contratado por ajuste direto o arquitecto Falcão de Campos, que já estava ligado ao projeto de requalificação do Palácio de São Roque quando foi adquirido pela SCML.