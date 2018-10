Santander aumenta lucros em 13% até setembro, para 5,7 milhões de euros

O Banco Santander obteve lucro líquido de 5,742 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa 13% mais do que o montante que havia reportado no mesmo período de 2017. Segundo a informação divulgada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o crescimento nas receitas em mercados como Brasil, Espanha, México e Portugal, bem como a melhoria na qualidade do crédito, “mais do que compensaram” o impacto da depreciação de algumas moedas, como o peso argentino.

O grupo bancário espanhol refere que Portugal contribuiu para este resultado com 364 milhões de euros – uma subida de 15% em termos homólogos –, que se devem a “novas melhorias na eficiência e um custo menor do crédito”, de acordo com o relatório e contas enviado ao regulador.

“Em todo o grupo, continuamos a melhorar a rentabilidade, bem como a qualidade e a recorrência dos nossos ganhos, com oito dos nossos mercados a representar 85% do nosso lucro, proporcionando crescimento no lucro subjacente e qualidade de crédito que continua a melhorar em toda a empresa”, assegurou Ana Botín, presidente executiva do grupo Santander.

O banco somou mais 3,1 milhões de clientes nos últimos doze meses, sendo que o número de clientes a utilizar os serviços digitais aumentou 24% nos últimos 12 meses, para 29,9 milhões. Em relação ao malparado, a instituição bancária salienta que a qualidade do crédito melhorou durante este trimestre e que os NPLs do grupo Santander estão agora em 3,87%, 37 pontos base a menos do que a 30 de setembro de 2017. O Santander adiantou ainda que conta com uma rentabilidade sobre o capital corpóreo (CET1) de 11,11% e um rácio de eficiência de quase 50% (46,9%).