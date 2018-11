Santander bem posicionado para sobreviver em cenários de stress testados pela EBA

O Grupo Santander destacou-se nos resultados dos testes de stress de 2018 que foram publicados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, em inglês), realizados a 48 Bancos da União Europeia, em coordenação com o BCE.

“Uma vez mais, os resultados dos testes de stress demonstraram que o balanço do Santander é o mais resiliente de todos os grandes Bancos europeus. A solidez e diversificação do modelo de negócio do Banco reforçam a confiança nos níveis de capital do Grupo”, diz o banco em comunicado.

O exame teve em conta dois cenários (base e adverso) e considerou os balanços das instituições no final de 2017 e num horizonte temporal de 3 anos, com término em 2020. No cenário adverso, o rácio CET1 fully loaded do Grupo Santander a 31 de dezembro de 2020, incluindo o impacto total de CRR/CRD e IFRS, seria de 9,20%, uma diminuição de 1,41 pontos, face aos 10,61% a 31 de dezembro de 2017. Por sua vez, o CET1 phased-in seria de 9,72%, uma descida de 2,59 pontos face aos 12,31% do ponto de partida.

Os outros bancos espanhóis ficaram aquém dos resultados do grupo liderado por Ana Botín. O CaixaBank obteve um rácio CET1 em cenário adverso de 9,11%, o BBVA 8,80% e o Sabadell 7,58%.

No cenário base, o rácio CET1 fully loaded do Grupo Santander, incluindo o impacto total de CRR/CRD e IFRS, seria de 13,87%, um incremento de 3,26 pontos. Aplicando o critério phased-in, o CET1 aumentaria 1,76 pontos para 14,07%.