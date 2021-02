Santander em Espanha corta bónus dos colaboradores para metade

O Banco Santander em Espanha anunciou internamente o maior corte da remuneração variável dos colaboradores da sua história. A notícia está a ser avançada por vários jornais espanhóis.

O maior banco espanhol reduziu a remuneração variável dos seus colaboradores em cerca de 50% após os resultados negativos de 2020. Sendo que quer Ana Botín (Chairman) quer Jose Antonio Álvarez já desistiram da metade do salário em 2020.

O grupo bancário espanhol Santander fechou 2020 com um prejuízo de 8.771 milhões de euros, que contrasta com o lucro de 6.515 milhões de euros em 2019, devido à covid-19 e à situação em várias filiais.

O prejuízo surge depois do banco aumentar as provisões para enfrentar a crise de covid-19 e encaixar uma diminuição de 12.173 milhões no valor das suas filiais no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Polónia. No total, o grupo provisionou 13.852 milhões de euros.

Os visados do corte do bónus são os trabalhadores dos serviços centrais e da rede, que anunciaram que a queda dos resultados de 2020 vão impactar cerca de 50% da sua remuneração variável.

Uma percentagem em tudo semelhante ao corte autoinfligido pelos principais administradores executivos do banco.

Não foi possível saber se em Portugal o Santander vai aplicar um corte nos bónus. O banco liderado por Pedro Castro e Almeida ainda não apresentou os resultados anuais.

Segundo os números da casa-mãe espanhola, o Santander Totta contribuiu em 2020 com 338 milhões de euros para resultado global do grupo espanhol, menos 36% do que em 2019, devido à pandemia de Covid-19.