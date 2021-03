Santander lança cartões bancários verticais e biodegradáveis

O Santander vai começar a entregar a partir de amanhã, dia 10 de março, dois cartões bancários biodegradáveis.

O Cartão de Débito Classic e o Cartão de Crédito Mundo 123 têm um novo design e são em formato vertical. O banco diz que “apresentam uma imagem renovada no âmbito do processo de simplificação que o banco tem vindo a realizar tendo, para além do novo formato, os dados impressos no verso (número do cartão, nome, data de validade, cvv) e tecnologia contacless“.

Ambos os cartões são biodegradáveis e, por isso, de reduzido impacto ambiental, o que traduz a estratégia do Santander em manter comportamentos sustentáveis, seja na dimensão económica como ambiental e social.

“Desde janeiro de 2019 que todo o processo de produção e expedição dos cartões bancários do Santander é certificado pela CarbonNeutral®. Este certificado é concedido a empresas que consigam compensar as emissões de carbono de um determinado produto, até reduzir o seu impacto ambiental a zero”, adianta a instituição financeira.

Em Portugal, em 2020, o Santander passou a ser uma empresa neutra em carbono. Recentemente, foi anunciado o objetivo de alcançar zero emissões líquidas de carbono em todo o grupo até 2050, para apoiar as metas do Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Esta ambição aplica-se tanto à atividade própria do grupo, como para as emissões de todos os seus clientes decorrentes dos serviços de financiamento, assessoria ou investimento fornecidos pelo Santander.