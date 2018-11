Santander premeia voluntariado nas universidades. Conheça os projetos finalistas

Aldeia Feliz, SolidarISA, Escola de Superpoderes, Amal Soap, PRO BONO, Escola de Música: “Pequenos Acordes”, vintAGEING fénix, 8 Hours Overtime for a Good Cause (8-i), O Meu Lugar no Mundo e Gerações Unidas, são os 10 finalistas do Prémio de Voluntariado Universitário Santander Universidades 2018. A terceira edição do prémio mobilizou 57 candidaturas de 16 distritos, no que é o maior número de candidatos e distritos, desde o início da iniciativa em 2016. O vencedor será conhecido a 5 de outubro. Na imagem podem ver-se os vencedores de 2017.

Finalistas do Prémio Voluntariado Universitário 2018

1. Projeto: Aldeia Feliz

IES Associada: Universidade do Minho

Objetivo: Sinalizar idosos em situação de risco, habitantes de aldeias isoladas, e realizar visitas domiciliárias para avaliação do estado de saúde, dependência e habitação, com o intuito de garantir a satisfação básica das necessidades como acesso a cuidados de saúde, higiene pessoal, contacto com o exterior, preparação das refeições diárias, entre outros. Acompanhamento individual e em grupo, no período de férias, nas freguesias de Gondar, Candemil, Mentrestido, Sapardos, Covas, Sopo, Gondarém, Nogueira e Cornes.

2. Projeto: SolidarISA

IES Associada: Instituto Superior de Agronomia

Objetivo: Produzir e oferecer os bens alimentares produzidos nas instalações da faculdade ao Banco Alimentar, de forma a colmatar a carência alimentar, fomentar a vertente prática do currículo da instituição e promover a cidadania ativa e consciente dos voluntários. Realização de campanhas que reúnem a comunidade escolar e associações em prol da plantação dos alimentos, mobilizações de solo e adubações dos terrenos.

3. Projeto: Escola de Superpoderes

IES Associada: Universidade NOVA SBE, Universidade do Porto

Objetivo: Capacitar crianças, jovens adultos, seniores para serem agentes de mudança nas suas comunidades, através do voluntariado das suas competências. Dinamizar uma rede de escolas de superpoderes, onde existem mentores voluntários e aprendizes em contexto socioeconómico vulnerável. Match de paixões e competências, que durante as sessões de voluntariado, são desenvolvidos traços de confiança, empatia, consciência académica e cívica. Apresentação da paixão partilhada ao longo do ano num festival que junta todos os mentores e aprendizes (i.e., dança, graffiti, teatro, fotografia).

4. Projeto: Amal Soap

IES Associada: Universidade NOVA de Lisboa

Objetivo: Desenvolver um negócio social (produção de sabonetes), com o intuito de integrar e capacitar mulheres sírias, dando oportunidade a mulheres refugiadas de recomeçar a sua vida, através de atividades enraizadas na sua entidade étnica, que contribuam para a sua estabilidade financeira e integração. Inspirada na indústria centenária de sabonetes Aleppo, os sabonetes são uma forma de reconectar as mulheres beneficiárias com as suas tradições. Atualmente, o negócio é desenvolvido por três mulheres sírias, recém-chegadas a Portugal.

5. Projeto: PRO BONO

IES Associada: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa e Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Objetivo: Providenciar apoio legal a pessoas carenciadas e instituições do terceiro setor, através de voluntariado de competências, com o intuito de contribuir para a concretização do acesso à justiça, evitar que a carência económica seja um obstáculo à realização deste direito e, consequentemente, combater a exclusão social. Projeto da associação PRO BONO, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa e Faculdade de Direito da Universidade do Porto, teve o seu início em 2016 com ações de formação no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Pretende replicar a ação no Porto.

6. Projeto: Escola de Música: “Pequenos Acordes”

IES Associada: Universidade do Minho

Objetivo: Promover a inclusão social e desenvolvimento de competências pessoais, através do ensino gratuito de educação musical a crianças de famílias de bairros carenciados. A AUGUSTUNA – Tuna Académica da Universidade do Minho propõe envolver as crianças e os jovens com a música portuguesa, para além de apresentações públicas do grupo à comunidade em geral e em visitas domiciliários aos idosos da comunidade, com a dinamização de atividades culturais de voluntariado e solidariedade, paralelamente às aulas de música.

7. Projeto: vintAGEING fénix

IES Associada: Escola Superior de Santa Maria

Objetivo: Dar uma resposta integrada a todos os utentes da Porta Solidária, através do atendimento de enfermagem, fisioterapia e psicologia, bem como do seguimento personalizado de casos específicos, quando adequado, com o intuito de aumentar os níveis de literacia em saúde e prevenir doenças. Realização da caracterização sociodemográfica dos utentes e capacitação pessoal e profissional no âmbito da saúde, nutrição e cognição; realização de consultas e rastreios aos beneficiários, bem como o acompanhamento e encaminhamento para cuidados de saúde – e maximização das competências dos estudantes na prática, promovendo a escuta ativa e o envolvimento com as populações mais vulneráveis, em contexto real de saúde.

8. Projeto: 8 Hours Overtime for a Good Cause (8-i)

IES Associada: Instituto Politécnico de Portalegre

Objetivo: Apoiar as necessidades de comunicação das entidades sociais através do voluntariado de competências (design), durante um evento pré-organizado para o efeito, com a duração de 8 horas de trabalho intensivo. A implementação do evento a nível nacional, implica a angariação de voluntários e de Instituições de Apoio Social (IAS), com necessidades reais no âmbito do projeto, mas também reuniões com ambas as partes para briefing e avaliação das necessidades, para a realização de estratégias de comunicação e peças de design de comunicação, integralmente em 8 horas de trabalho, com a entrega dos projetos às IAS.

9. Projeto: O Meu Lugar no Mundo

IES Associada: Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Objetivo: Apoiar o estudo de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade económico-social da freguesia do Bonfim, Porto, de forma a contribuir para o aumento da taxa de aprovação dos estudantes para 80%, redução do número de disciplinas com negativa e aumento da média do aluno. Projeto da Associação O Meu Lugar no Mundo, numa parceria entre a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e a CASO Solidária, da Universidade Católica. O modelo de intervenção passa pela capacitação das famílias enquanto agentes ativos no processo educativo das crianças e no aproveitamento do potencial os professores e da sociedade civil, assim como apoio psicopedagógico com sessões de orientação ao estudo, oficina d’artes (educação artística), minicoders (programação, criação de jogos no computador).

10. Projeto: Gerações Unidas

IES Associada: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Objetivo: Apoiar idosos em situações de exclusão social, através de prestação de apoio nas suas tarefas diárias e combate à solidão (compras de supermercado, administração de 5 comprimidos, etc.). Projeto da Growgreen Food Association, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, passa pela realização de ações de sensibilização quanto à problemática da exclusão social na terceira idade, formação dos voluntários para visitas e auxílios que os idosos necessitem e oferta de bens alimentares de cantinas sociais e instituições de caridade a idosos em situação económica vulnerável.