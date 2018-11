Santander reduz na Semapa para menos de 2%

A Semapa comunicou ao mercado que recebeu, no passado dia 2 de novembro, uma comunicação do Santander Asset Management, S.G.I.I.C., relativa à redução de participação qualificada de fundo por si gerido.

Assim, o Fundo Santander Acciones Españolas passou a deter, a partir do dia 31 de outubro de 2018, 1.143.190 ações (anteriormente detinha 1.166.673 ações), correspondentes a 1,4067% do capital social da Semapa, relativas a 1,4067% dos direitos de voto.

Por seu turno o Fundo Santander Small Caps España detinha 471.188 ações, correspondentes 0,5798% do capital social da Semapa, relativas a 0,5798% dos direitos de voto.

No total, os fundos de investimento mobiliários geridos pela Santander Asset Management, S.G.I.I.C., passaram a deter, a partir do dia 31 de outubro de 2018, 1.614.378 ações, correspondentes a 1,9864% do capital social da Semapa, relativas a 1,9864% dos direitos de voto, tendo assim, ficado abaixo do limiar de 2% de participação qualificada.

A redução da participação qualificada verificou-se no dia 31 de outubro de 2018.

O comunicado adianta que a redução da participação qualificada verificou-se mediante a venda em mercado de 23.483 ações por parte do Fundo Santander Acciones Españolas do dia 31 de outubro de 2018.