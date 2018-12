Santander Totta financia operações de PME no valor de 4,3 mil milhões

O Santander Totta anuncia a liderança nas linhas de crédito protocoladas com a PME Investimentos com 43.234 operações contratadas. A totalidade das linhas de crédito protocoladas com a PME Investimentos, até novembro de 2018, somam um total de 4.323 milhões de euros.

O banco liderado por António Vieira Monteiro “é líder no sistema tanto em montante (quota de mercado de 23%), como no número de operações (quota de mercado 21%)”, diz a instituição em comunicado.

Em comunicado o banco diz que nas últimas 8 Linhas: PME Investe; PME Crescimento e Capitalizar, o Santander liderou no montante contratado. “Foi o Banco que mais se evidenciou na Linha Capitalizar 2017, com 606 milhões de euros contratados até 30 de novembro, o que representa uma quota de mercado de 25%. Na atual Linha Capitalizar 2018, lidera no número de operações contratadas com uma quota de mercado de 20%, também até 30 de novembro”, explica o comunicado.

“O Santander Totta é líder nas linhas de crédito protocoladas com a PME Investimentos desde 2010, e líder de contratação nas linhas com as Sociedades de Garantia Mútua”, explica a instituição que realça que a “aposta do Banco no segmento de Empresas e o forte apoio concedido à economia portuguesa, contribuindo assim para o desenvolvimento das pessoas e dos negócios”.

A posição de liderança do Santander verifica-se também nas linhas protocoladas com as Sociedades de Garantia Mútua, com uma quota de mercado em carteira vida de 23,4%, e contratação homóloga (outubro de 2018 versus outubro de 2017) de 21,5%.

“Na Linha Tesouraria Incêndios, criada para apoiar as empresas com danos causados pelos incêndios deflagrados em outubro de 2017, o Santander é líder com um montante contratado até 30 de novembro, de 3 milhões de euros, ou seja, 45% do sistema”, explica a instituição.

Também na área da reabilitação urbana, “o Santander é líder no número de operações contratadas ao abrigo do IFRRU 2020, com 26 financiamentos em 42 já realizados no sistema, até 31 de outubro”, destaca o banco.

“Estes números vêm ao encontro do foco que o Santander tem vindo a colocar no segmento de Empresas, com um crescimento de 30% no número de Clientes de Banco Principal (na comparação de setembro deste ano com setembro do ano passado), refletindo a estratégia de maior proximidade com os clientes, nomeadamente, no quadro da oferta não financeira do Santander Advance Empresas.