Santander Totta recebeu em Londres o prémio de banco da revista The Banker

O Santander Totta recebeu ontem, em Londres, o prémio de “Banco do Ano” em Portugal, atribuído pela revista The Banker, do Grupo Financial Times, no âmbito dos The Banker Awards 2018.

A revista The Banker reconhece o desempenho do Santander Totta durante 2017, ano em que registou “um crescimento de 18% nos ativos e de 10% no resultado líquido, face ao ano anterior”. Lembrou ainda que “com a aquisição do Banco Popular Portugal, o Santander se tornou o maior banco privado em Portugal”.

António Vieira Monteiro, Presidente Executivo do Santander Totta, salienta que “o Santander tem vindo a apresentar trimestralmente um crescimento sustentado e rentável da sua atividade”. E recorda os últimos números apresentados: “no final de setembro de 2018, o crédito às empresas cresceu 23% em termos homólogos, os clientes de banco principal aumentaram 8% e os clientes digitais 25%”. Sobre o futuro, refere que “o Santander irá continuar esta tendência baseada em fortes rácios de capital, na qualidade dos ativos e num forte foco na transformação digital”.

Estes Prémios distinguem “as instituições financeiras que mais sucesso têm tido, não só pelos resultados alcançados, mas também por estabelecerem novos padrões nos seus mercados locais, seja por utilizarem novas tecnologias ou por criarem formas inovadoras e rentáveis de expandir o seu negócio”, explica a revista.

