Em resposta ao Jornal Económico, a assessoria do primeiro-ministro afirmou que “não comentamos a ação de justiça”.

A atual chefe do gabinete do primeiro-ministro aufere cerca de 5.200 euros de salário mensal bruto,

7 Novembro 2023, 10h59

O gabinete do primeiro-ministro confirma as buscas em São Bento, em específico ao “gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro”. No entanto, optou por não comentar a detenção do chefe de gabinete Vítor Escária.

De relembrar que a PSP e o DCIAP estão a efetuar mais de 40 buscas esta manhã. A PSP deteve Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado, empresário e consultor próximo do primeiro-ministro. Foram ainda detidos dois executivos de empresas e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

Também Duarte Cordeiro e João Galamba, ministros do Ambiente e das Infraestruturas, respetivamente, bem como João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, estão a ser alvos de buscas. O “Público” indica que estes nomes do Governo de António Costa deverão ser constituídos arguidos.