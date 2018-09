‘São Martinho Ativo’ reúne 1000 pessoas em prol das boas práticas desportivas

São esperadas cerca de 1000 pessoas para a iniciativa ‘São Martinho Ativo’ com o intuito de se promover boas práticas desportivas nos munícipes.

O evento encerra este domingo, e inclui cerca de 20 modalidades. O objetivo do evento, disse Duarte Caldeira, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, é “pôr a mexer a Freguesia de São Martinho”, durante a apresentação da iniciativa.

Entre as modalidades estão: o trail, a dança, o futebol, a natação, a esgrima, o madeiraball, o stand up paddle, o hóquei em patins, prova de orientação, a patinagem de velocidade, o ténis, o padel, o basebol, a petanca, o andebol, caminhada, basquetebol, patinagem artística, futebol de rua e um passeio de automóveis clássicos.

O evento decorrer nos jardins públicos e complexos balneares da Freguesia.

No domingo será realizado um ‘sunset’, a aprtir das 16h00, no Lido Poente, em parceria com a Associação de Barmen da Madeira.

O ‘São Martinho Ativo’ reúne a Junta de Freguesia de São Martinho, a Câmara Municipal do Funchal e a Frente Mar.