São Vicente: Enapor anuncia “crescimento em todos os segmentos” do mercado portuário

A Enapor – Portos de Cabo Verde anunciou que os dados comerciais acumulados do 3º trimestre do corrente ano revelam “crescimento em todos os segmentos” do mercado portuário, em relação ao período homólogo.

A Enapor, de acordo com dados disponibilizados pela própria empresa, registou até o mês de Setembro um crescimento global de 5,6 por cento (%) no tráfego de navios e de 13,4 % no tráfego de mercadorias.

O movimento global de mercadorias, por seu lado, alcançou a cifra de 1.953.409 toneladas, em termos de navios atingiu 5.856 escalas, ao passo que o movimento global de contentores cresceu 23.1% e os passageiros de cruzeiros aumentaram em 35.5%.

Ou seja, o número de passageiros nos portos de Cabo Verde foi de 742.908, dos quais 27.016 nos navios de cruzeiro, foram movimentados 65.085 contentores e, a nível de pescado os números chegam aos 26.042 toneladas.

A Enapor – Portos de Cabo Verde foi criada a 01 de setembro de 1982 e mantém como metas a modernização e o aperfeiçoamento da gestão em geral dos portos, mediante investimentos em infra-estruturas, super-estruturas, equipamentos e formação do pessoal, com o fim de se manter ao nível do desenvolvimento tecnológico e ao “grande desafio” da constante reforma dos mercados.

Tem como missão garantir a prestação de serviços “eficientes e de qualidade” aos clientes dos portos de Cabo Verde, na base de infra-estruturas e equipamentos adequados, com segurança e em respeito ao ambiente e aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos.

É a concessionária geral do Estado para os portos, terminais, estaleiros navais e infra-estruturas de náuticas de recreio e a Autoridade Portuária de Cabo Verde, tendo a seu cargo a gestão dos nove portos do país.