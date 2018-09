SAP acelera cooperação com mundo académico

A SAP nomeou a NOVA IMS, Information Management School como um campus que poderá colaborar com outras instituições de ensino superior em Portugal e também na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), no contexto da rede de “inovação com um propósito”, designada como SAP Next-Gen.

A NOVA IMS recebe esta nomeação por ter uma unidade curricular nos seus programas, em que os estudantes são desafiados, pelo Grupo de Utilizadores SAP em Portugal (GUSP), a criarem soluções que resolvam problemas reais das organizações, com recurso à aplicação de tecnologias de vanguarda.

A NOVA IMS irá colaborar com a Universidade Técnica de Munique, Centro de Competência SAP para as Universidades, no suporte e colaboração com as outras escolas membros do programa de Alianças Universitárias da SAP, potenciando as competências nos currículos e projectos de “Digital Enterprise”, com SAP S/4HANA, SAP Leonardo (incluindo o SAP Analytics) e o simulador de gestão ERPSim.