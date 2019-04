Sara Cerdas defende aposta na inovação e na qualificação dos recursos humanos

A candidata do PS-Madeira ao Parlamento Europeu defendeu, esta segunda-feira, uma aposta dos investimentos europeus na inovação, no desenvolvimento sustentável e na qualificação dos recursos humanos, enquanto mantinha uma reunião com a Associação de Jovens Empresários Madeirenses.

Para estas eleições europeias, de acordo com Sara Cerdas, o Partido Socialista apresenta uma nova agenda para o crescimento e emprego, um dos três eixos do novo contrato social para a Europa. A candidata às eleições europeias ecplicou que o PS propõe “uma mais justa distribuição geográfica dos investimentos do Plano Juncker, ao serviço não apenas da competitividade, mas também da convergência”.

Além disso, a socialista defende igualmente um reforço da justiça fiscal à escala europeia, que combata a concorrência desleal às pequenas e médias empresas e que crie incentivos fiscais para a crianção de emprego, inovação e desenvolvimento sustentável.

A candidata enalteceu ainda o trabalho desenvolvido pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses, que “em muito contribui” para a dinamização empresarial na Região, referiu.